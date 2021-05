Pirna

Im Ortsteil Copitz hat eine Gruppe Jugendlicher zwei Autos demoliert.

Ein Zeuge hatte der Polizei gemeldet, dass sich etwa fünf Personen an den Pkws zu schaffen machten. Mit dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die Randalierer. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger konnte allerdings ermittelt werden. An dem Toyota und dem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Von DNN