Pirna

Am späten Montagabend haben zwei mutmaßliche Täter einen Mercedes auf der Krietzschwitzer Straße beschädigt. Die Fahrerin des Wagens fuhr in Richtung Pirna und musste wegen zweier Jugendlicher anhalten, die auf Straße unterwegs waren. Als sie die beiden darum bat, zur Seite zu gehen, schlug das Duo gegen den Wagen und verschüttete Bier über das Auto sowie die Sachen der Frau. Als die Frau wieder in den Mercedes stieg und weiterfahren wollte, warf einer der Jugendlichen eine Flasche auf den Wagen. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Duo floh in unbekannte Richtung.

Im Rahmen eines weiteren Einsatzes wurde später ein 18-Jähriger ermittelt, der offenbar an der Tat beteiligt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ihn und seinen bisher nicht festgestellten Begleiter.

Von cs