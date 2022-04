Pirna: Aufmerksames Marktpersonal verhindert Diebstahl von Werkzeug

Pirna

Am frühen Dienstagnachmittag versuchten Diebe, verschiedene Waren im Wert von 340 Euro aus einem Markt an der Siegfried-Rädel-Straße zu stehlen.

Ein Mann kam mit einer Tasche in den Markt und befüllte diese mit mehreren Gegenständen, unter anderem mit einem Winkelschleifer, Waschtischarmaturen und Türzylinder. An der Kasse forderte ihn das Kassenpersonal dazu auf, die Tasche zu öffnen und die Ware zu bezahlen. Daraufhin rannte er ohne die Tasche aus dem Geschäft, stieg in einen Kleinbus ein, in dem weitere Männer saßen und fuhren davon. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Diebstahl.

Von cs