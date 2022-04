Pirna

Auf der Rottwerndorfer Straße sind am Mittwochnachmittag zwei Frauen bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 57-jährige Volvo-Fahrerin, eine 31-jährige Skoda-Fahrerin und ein 26-jähriger Audi-Fahrer waren auf der Rottwerndorfer Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Aufgrund von Rückstau hielt der 26-Jährige an. Die 31-Jährige stoppte dahinter, die 57-Jährige fuhr in Folge dessen auf den Skoda auf und schob diesen auf den Audi.

Die Fahrerin des Volvos sowie die des Skodas wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

Von cs