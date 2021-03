Pirna

Am Donnerstagmorgen ist ein 37-Jähriger in Pirna auf einem Skoda herumgesprungen. Wie die Polizei meldet, richtete er an dem auf dem Gartenweg abgestellten Auto einen Schaden von rund 500 Euro an.

Anschließend versuchte der 37-Jährige zu fliehen und wehrte sich gegen die eintreffenden Polizisten. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Was ihn dazu bewog, auf das Auto zu klettern, ist nicht bekannt.

Von fkä