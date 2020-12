Radebeul

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen zwei pinkfarbene Hakenkreuze an eine Grundstücksmauer am Auenweg gesprüht.

Die beiden verbotenen Symbole waren jeweils etwa 50 cm mal 50 cm groß. Außerdem besprühten die Täter mehrere Schaltkästen in der Nähe. Der Sachschaden wurde auf rund 200 Euro geschätzt, so die Polizei.

Der Staatsschutz der Polizeidirektion Dresden ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von DNN