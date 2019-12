Bautzen

Bereits am 14. Oktober haben Pilzsucher an der B 156 zwischen Commerau und Lieske nordöstlich von Bautzen ein Versteck mit Uhren und Uhrenteilen gefunden. Sie waren in einem Erdloch verborgen, teilte die Polizeidirektion Görlitz jetzt mit.

Gesucht werden nun Hinweise zur Herkunft. Es handelt sich ausschließlich um Uhren der Marke Mühle/ Glashütte. Sieben sind noch mit Armbändern versehen, haben aber kein Ziffernblatt mehr. Von zehn weiteren sind nur noch Gehäuse und Deckel vorhanden.

Nahaufnahme eines gefundenen Deckels. Quelle: Polizei Görlitz

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass die Exemplare zwischen 2000 und 2006 hergestellt wurden. Das ließ sich anhand von Nummern auf den Deckeln rekonstruieren. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nehmen die Beamten unter (03591) 356 0 entgegen.

Von fkä