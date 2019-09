Pirna

Nicht Pilze, sondern einen Toten hat ein Spaziergänger am Donnerstag im Wald bei Pirna-Liebethal gefunden. Ersten Angaben zufolge hatte der Mann am Mittag in Höhe der Grundmühle zunächst ein Portemonnaie, eine Flasche und andere Gegenstände bemerkt. Als er dann eine Felswand hinunterblickte, entdeckte er unten einen augenscheinlich leblosen Mann. Der Pilzsammler verständigte die Polizei, die anrückte und Ermittlungen aufnahm. Gegen 23 Uhr bargen Kameraden der Pirnaer Hauptfeuerwehr den Toten. Dazu mussten sie das unwegsame steile Gelände ausleuchten und die Trage mit dem leblosen Körper über die Wesenitz bugsieren.

In der Nacht war noch nicht klar, wer der Tote ist. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und untersucht, woran der Mann gestorben ist.

Von ttr