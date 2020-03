Schönfeld

Bei einem Unfall auf der Autobahn 13 sind am späten Sonnabend zwei Personen verletzt worden. Ein Peugeot-Fahrer, der in Richtung Dresden unterwegs war, hatte kurz nach der Anschlussstelle Schönfeld die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte in einen Wildzaun, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt, zwei weitere Insassen mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN