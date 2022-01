Meißen

Bei einem Unfall hat der 77-jährige Fahrer eines Pedelec schwere Verletzungen davongetragen.

Der 77-Jährige war am Dienstagmittag auf der Hauptstraße in Weinböhla unterwegs, als er auf einen Skoda auffuhr, der in Richtung Rathaus fuhr. Die 70-jährige Fahrerin des Wagens hatte gebremst, weil ein Auto aus einer Parklücke kam. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache, der Sachschaden beträgt etwa 1 000 Euro.

Von lg