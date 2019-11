Bannewitz

Die Polizei hat am Montagmittag zwei Panzerfaustgranaten auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Bannewitz sichergestellt.

Die neue Besitzerin des Grundstückes hatte die beiden Granaten beim Beräumen einer Scheune im Keller gefunden und die Polizei informiert. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stellten die Munition sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft sowie wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz aufgenommen.

Von ps