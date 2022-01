Ottendorf-Okrilla: Rollstuhl vor Physiotherapie geklaut

Ottendorf-Okrilla

Eine Seniorin hat bereits am 10. Januar einen Dieb dabei beobachtet, wie er ihren Rollstuhl in ein Auto verlud und damit wegfuhr. Wie die Polizei jetzt berichtet, dachte die Dame jedoch zunächst, es hätte alles seine Richtigkeit. In dem Haus an der Radeburger Straße in Ottendorf-Okrilla hat eine Physiotherapie ihren Sitz und die Frau ging davon aus, der Rolli gehöre zur Praxis oder einem Patienten.

Später stellte sie jedoch fest, dass ihr eigener Rollstuhl fehlte. Daraufhin informierte sie zunächst Anwohner und Praxisgemeinschaft per Aushang in der Annahme, es handele sich um eine Verwechslung. Es tat sich jedoch nichts, so dass die Bestohlene zu Wochenbeginn die Polizei informierte.

Die Beamten suchen Zeugen. Wer konnte beobachten, wie der unbekannte Mann am Montag vergangener Woche gegen 9 Uhr den Rollstuhl in einen vermutlich anthrazitfarbenen Kombi verlud? Hinweise nimmt die Polizei unter (03578) 352 0 entgegen.

Von fkä