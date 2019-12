Freital

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr sind in Freital an der Lutherstraße/Ecke Zauckeroder Straße ein Nissan Primera und ein Opel Zafira zusammen gestoßen. Der Nissan wollte von der Lutherstraße nach links in die Zauckeroder Straße abbiegen. Die Fahrerin des Opel übersah ihn dabei vermutlich, als sie auf die Lutherstraße auffahren wollte.

Der Opel prallte in die Fahrerseite des Nissan. Die Opelfahrerin und der Nissanfahrer wurden leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Die Lutherstraße war wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von Roland Halkasch