Dresden

Die Dresdner Polizei sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Sonnabend am Bahnübergang an der Bergstraße in Seifersdorf ereignet hat. Die 38-jährige Fahrerin eines Opel Zafira geriet mit ihrem Wagen in den Gleisbereich. Trotz einer Gefahrenbremsung wurde das Auto von einer herannahenden Dampflok erfasst. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wer den Unfall beobachtet hat, wendet sich unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 an die Polizei Dresden oder an das Polizeirevier Dippoldiswalde.

Von lp