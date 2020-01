Schönfeld

Auf der B98 an der Autobahnanschlussstelle Schönfeld sind am Mittwochvormittag ein Opel und ein Mercedes zusammengestoßen. Der 33-jährige Fahrer des Opel Corsa fuhr von Thiendorf in Richtung Schönfeld. An der Anschlussstelle wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Transporter. Bei dem Zusammenstoß entstand der Polizei zufolge ein Schaden von rund 4500 Euro.

Von DNN