Nach einem schweren Verkehrsunfall in Olbernhau (Erzgebirgskreis) am Dienstag ist eine 85-jährige Fußgängerin im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Seniorin wollte mit ihrem Rollator eine Straße überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde. Am Steuer saß ein 21-Jähriger.