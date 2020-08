Ohorn

Am Sonnabendnachmittag kam es in einer Ohorner Firma zu einem Großbrand. In dem Gebäude an der Röderstraße fing aus bisher noch nicht geklärter Ursache eine Maschine an zu brennen. Dutzende Feuerwehren im Umkreis sind im Einsatz. Bei der Maschine handelt es sich um eine Beschichtungsmaschine. Die Löscharbeiten dauern an.

Von fg