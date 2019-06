Ottendorf-Okrilla

Am Freitagabend kontrollierte eine Streife des Polizeirevieres Kamenz in Ottendorf-Okrilla in der Dresdner Straße einen VW-Fahrer. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der 36-Jährige noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Doch damit nicht genug: Am Volkswagen befanden sich noch amtliche Kennzeichen, welche für dieses Fahrzeug nicht ausgegeben worden sind. Da der Mann in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden war, stellten die Polizisten den Fahrzeugschlüssel sicher, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von DNN