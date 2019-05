Berbisdorf

Zwei Unfälle haben sich am Sonnabend gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstraße zwischen Berbisdorf und Radeburg ereignet. In einer Kurve verlor ein unbekanntes Fahrzeug auf etwa 200 Metern Öl und fuhr anschließend weiter. Zunächst rutschte ein Moped-Fahrer auf der Spur aus und wurde schwer verletzt. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Kurz danach verlor ein Pkw an derselben Stelle ebenfalls den Halt. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und rutschte in eine Böschung, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Von der Böschung gelangte der Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Verursacher der Ölspur konnte der Polizeidirektion Dresden zufolge noch nicht ausfindig gemacht werden.

Von DNN