Oberlausitz-Express rammt bei Arnsdorf einen umgestürzten Baum

Arnsdorf

Ein Zug der Länderbahn ist am Dienstagabend gegen 23 Uhr bei der Fahrt von Dresden nach Görlitz mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Führer des Oberlausitz-Expresszugs leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Nachdem die Feuerwehr die Strecke nach etwa anderthalb Stunden beräumt hatte, konnte der beschädigte Zug aus eigener Kraft seine Fahrt fortsetzen. Die Fahrgäste stiegen zwischendurch in Bischofswerda aus und in einen Folgezug um. Das kaputte Triebfahrzeug befindet sich nun in Görlitz in der Werkstatt. Zur Höhe des Schadens konnte die Länderbahn noch keine Auskunft geben.

Einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Zugführer der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gelang das Bremsmanöver, der Zug hielt noch vor dem Hindernis an.

Von fkä