Ebersbach-Neugersdorf

Ein 23-Jähriger hat sich bei einer versuchten Tierrettung in Ebersbach-Neugersdorf in der Oberlausitz schwer verletzt. Der junge Mann kletterte der Polizei zufolge am Mittwochnachmittag auf das morsche Dach eines Gebäudes an der Bautzner Straße, um eine Katze zu retten.

Dabei brach er ein und stürzte rund 20 Meter in die Tiefe. Ein Hubschrauber brachte den schwer Verletzten in eine Krankenhaus. Über das Schicksal der Katze ist nichts bekannt.

Von fkä