Oberhäslich

Fragwürdigen Humor bewiesen unbekannte Diebe in der Nacht zum Sonntag in Dippoldiswalde.

Gleich drei Ortseingangsschilder der Ortsteils Oberhäslich wurden gewaltsam entfernt. Nun fehlen die Tafeln an der B 170 aus den Richtungen Dresden und Dippoldiswalde sowie das Schild an der K 9012 in Richtung Malter. Die Vandalen verbogen außerdem auch die Gestänge der Schilder. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 360 Euro.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu den Taten, Tätern oder dem Verbleib der Schilder machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde entgegen

Von kcu