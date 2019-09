Zittau-Oberland

Seit Oktober 2013 hat ein bislang unbekannter Mann im Bereich Zittau-Oberland in mindestens 53 Fällen auf gefährliche Art und Weise in den Straßenverkehr eingegriffen. Der Gesuchte legte dazu meistens größere Äste, kleinere Baumstämme oder andere Gegenstände mittig auf die Fahrbahn.

In mehreren Fällen warf der Unbekannte zusätzlich noch mit Steinen oder anderen Gegenständen nach den abbremsenden Fahrzeugen. Dabei wurden Fahrzeuge beschädigt, betroffene Autofahrer erlebten Schrecksituationen.

Jeder kleine Hinweis wird geprüft

Letztmalig handelte der unbekannte Täter am Samstag, dem 7. September 2019, gegen 2.45 Uhr auf der B 96 in Friedersdorf, aus Ebersbach kommend in Richtung Oppach.

In fast allen bisherigen Fällen ereigneten sich die Taten kurz nach Sonnenuntergang an folgenden Orten:

• Ortsverbindung Schönbach - Dürrhennersdorf, Bereich „Wilhelmshöhe“

• Leutersdorf, OT Neuwalde, Ortsverbindung Neugersdorf - Leutersdorf

• Ebersbach-Neugersdorf, S 148 in Richtung Grenzübergang, Wald kurz vor Abfahrt Neugersdorf

• Ebersbacher Straße, Ortsverbindung Kottmarsdorf - Ebersbach, Waldstück

• B 96, Hauptstraße Friedersdorf, in Höhe der Hausnummer 66, gegenüber der Bushaltestelle

• B 96, Hauptstraße Friedersdorf, circa 50 Meter vor dem Ortseingangsschild Neusalza-Spremberg

Die Kriminalpolizei ermittelt seit Jahren aufgrund der zahlreichen gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr sowie der Sachbeschädigungen.

Doch trotz umfangreicher Ermittlungen, öffentlicher Zeugenaufrufe und der Überprüfung jedes kleinen Hinweises konnte der Täter bislang weder gefasst noch identifiziert werden. Die Kriminalpolizei Görlitz setzt nun auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Täter ist sportlich-kräftig und mit Licht unterwegs

Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann im Jugend- bis mittleren Erwachsenenalter, der 1,70 bis 1,80 Meter groß ist. Der Gesuchte hat eine schlanke bis sportlich kräftige Statur und trägt eine Taschenlampe oder Stirnlampe mit LED-Licht bei sich.

Bekleidet ist er mit einer Jacke mit Kapuze, legeren Hosen (eventuell eine Art „Arbeitshose“) und einer dunklen Mütze (eventuell Wollmütze). Zusätzlich trägt der Mann eventuell ein Tuch vor dem Mund oder eine „Sturmmaske“. Außerdem fährt er mit einem Fahrrad, einer Art Mountainbike oder einem Trekkingrad.

Die Kriminalpolizei setzt nun eine Belohnung von bis zu 3.000 Euro für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des Täters führen, aus.

Hilfreiche Informationen nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz unter Rufnummer 03581 468 100 entgegen.

Von Jennifer Georgi