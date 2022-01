Nossen

Am frühen Montagmorgen kam es auf der BAB 4 zu einem Verkehrsunfall. Zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der AS Siebenlehn stießen gegen 1.55 Uhr ein Pkw und ein Lkw zusammen. Der aus Polen stammende Citroën fuhr dabei den auf den vorausfahrenden Lkw auf. Alle drei Insassen des Kleinwagens wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Nossen und Deutschenbora kümmerten sich um die Aufnahme von ausgetretenen Betriebsstoffen. Der Verkehr wurde auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kam zu einer kurzen Staubildung. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von SP