Sebnitz

Ein Insekt in einem Auto hat am Dienstag in Sebnitz zu einem schweren Unfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, war eine 61-Jährige mit ihrem Nissan auf der Verbindungsstraße zwischen Mittelndorf und Altendorf unterwegs, als sie durch das Insekt gestört wurde. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Der Nissan kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Nissan entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Von DNN