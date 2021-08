Nissan-Fahrerin überschlägt sich auf der S154

Altendorf

Am Montagabend hat sich ein Nissan auf der S154 überschlagen. Die 19-jährige Fahrerin verlor nach einer Linkskurve auf dem Weg von Altendorf nach Mittelndorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab. Der Nissan blieb auf dem Dach liegen.

Ersthelfer befreiten die Fahrerin noch vor Ankunft der Hilfskräfte aus dem Wagen. Zufällig kam ein Krankenwagen an der Unfallstelle vorbei, die Besatzung leistete erste Hilfe. Daraufhin wurde die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Dresden gebracht. Die Straße war bis in die Nacht in beiden Richtungen gesperrt. Zeugen werden von der Polizei gesucht, Hinweise können unter der Nummer 03514832233 gemeldet werden.

Von Marko Förster