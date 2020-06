Nicht geimpft: Bundespolizei stellt Hundewelpe an der A 17 sicher

Breitenau

Am Rastplatz „Am Heidenholz“ an der A 17 haben Bundespolizisten einen etwa zwölf Wochen alten Yorkshire Terrier-Welpen sichergestellt. Der Kleine fuhr im Auto eines 28-jährigen Rumänen in einer Tierbox mit und sein Impfpass bestätigte: Er war nicht ausreichend geimpft.

Das Hündchen kam nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt in ein Tierheim. Dort wird es versorgt und unter Quarantäne gestellt, um Krankheiten auszuschließen. Der Fahrer musste außerdem 800 Euro Sicherheitsleistung gemäß dem Tiergesundheitsgesetz hinterlegen.

Von DNN