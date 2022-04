Neustadt in Sachsen/OT Langburkersdorf

Am frühen Dienstagnachmittag wurden bei einem Unfall auf der Sebnitzer Straße drei Autos beschädigt. Ein 48-jähriger VW-Fahrer war auf der Sebnitzer Straße in Richtung Langburkersdorf unterwegs. An der Einmündung der Raupenbergstraße wollte er die Fahrspur wechseln, dabei stieß er zunächst mit einem rechts neben ihm fahrenden 57-jährigen Hyundai-Fahrer und danach mit dem Mercedes eines 64-Jährigen zusammen, der links neben dem VW fuhr.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Von cs