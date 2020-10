Neustadt/Sachsen

Eine 18 jährige Autofahrerin hat bei einem Unfall in Neustadt/Sachsen am Freitagabend schwere Verletzungen erlitten. In der sogenannten Ungerkurve zwischen Langburkersdorf und Rugiswalde ( Staatsstraße 154) verlor sie gegen 22.15 Uhr die Kontrolle über den Honda, geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr in den Straßengraben. Dort drehte sich der Pkw mehrfach. Ersthelfer kümmerten sich um die Schwerverletzte im Auto, dessen Türen sich nicht mehr öffnen ließen. Kameraden der Feuerwehr befreiten die junge Frau aus dem Wagen. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie ins Krankenhaus geflogen. Der Honda erlitt einen Totalschaden. Die S154 war bis gegen 2.15 Uhr voll gesperrt.

Von ttr