Coswig

In einem Neubaugebiet in Coswig hat es in der Nacht zum Dienstag erneut gebrannt. Unbekannte hatten zwei Mülltonnen an der Lindenauer Straße und an der Straße Am Ringpark angezündet. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern.

In den vergangenen Monaten kam es in dem Neubaugebiet immer wieder zu Feuerausbrüchen. Insgesamt waren es 15. Unter anderem stand am 23. September ein Mülltonnenabstellplatz an der Lößnitzstraße in Flammen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang der Brände. Angaben zu Taten und Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von DNN