Netto-Markt in Pirna-Copitz nach Elektrobrand geschlossen

Pirna

Der Netto-Markt an der Äußeren Pillnitzer Straße in Pirna-Copitz bleibt nach einem Brand an der Elektrik bis auf Weiteres geschlossen. Das Feuer war kurz nach 10 Uhr am Montag im Schalterraum am Elektrohauptverteiler ausgebrochen. Es qualmte und das Licht im Supermarkt fiel aus. Kunden und Angestellte standen plötzlich im Dunkeln.

„Wir konnten den Elektrobrand schnell löschen“, informierte Feuerwehrchef Peter Kammel. Verletzt wurde niemand. Nun muss zunächst die Elektrik wieder instandgesetzt werden, bevor der Markt in Betrieb gehen kann. Die Polizei geht derweil von einem technischen Defekt aus.

Von D. Förster