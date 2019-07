Bahretal

Schmierfinken haben in Friedrichswalde, einem Ortsteil von Bahretal, in den vergangenen Tagen 13 Wahlplakate von CDU, FDP und Linken mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Unter anderem besudelten die Täter die Plakate mit Schriftzügen wie „Heil Hitler“, „ NSDAP“, „18“, „88“ und ähnlichen Parolen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von DNN