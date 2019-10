Heidenau

Polizei-Einsatz in der Nacht zum Dienstag in Heidenau: Die Polizei stoppte einen großen Mercedes S-Klasse auf der Hauptstraße in Höhe der Star-Tankstelle. Dabei wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Bewaffnete Polizeibeamte einer Spezialeinheit mit Sturmhauben umstellten den Mercedes und nahmen mehrere Personen fest. Das Fahrzeug wurde sorgfältig durchsucht, sichergestellt und abgeschleppt.

Ob der Einsatz mit einem rund zwei Stunden vorher statt gefundenen Einsatz der Polizei in Dresden zu tun hatte, bei dem zwei Personen in den Fokus der Polizei gerieten und flüchteten, ist noch unklar.

Von mf