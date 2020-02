Klipphausen

Meterhoch schlugen die Flammen in der Nacht zu Freitag in der Gemeinde Klipphausen in den Himmel. Zwischen den Ortsteilen Röhrsdorf und Naustadt war gegen 4.15 Uhr ein Komposthaufen in Flammen aufgegangen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Klipphausen und Meißen rückten zur Bekämpfung aus.

Von DNN