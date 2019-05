Pirna

In der Nacht zum Mittwoch ist eine Gruppe von Jugendlichen lautstark durch die Prof-Roßmäßler-Straße gezogen und demolierte offenbar ein Auto. Ein Anwohner stellte am Folgetag mehrere Dellen und Schuhabdrücke auf der Motorhaube und dem Dach seines Seat Leon fest. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Im Zuge der Ermittlungen geriet eine Gruppe in einer Jugendherberge an der Straße Am Wesenitzbogen in den Fokus. Nach einer Befragung räumten ein 17- und ein 18-jähriger Schüler aus Frankreich die Tat ein. Sie müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Von mb