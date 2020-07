Rabenau

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen zwischen Rundteil und dem Rabenauer Ortsteil Oelsa wurden drei Personen verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge rutschte der Fahrer eines VW Golfs mit seinem Auto auf der nassen Straße in den Gegenverkehr und prallte mit einem Volvo zusammen. Dieser schleuderte nach der Kollision in ein Feld. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Anzeige

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von ffo