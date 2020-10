Nossen

Am Dienstag ist es gegen 0.25 Uhr auf der BAB 14 zwischen der Abzweigung Nossen-Ost und der Abfahrt Nossen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Kleinlaster Renault Master fuhr auf einen 2er BMW und einen weiteren Kleinlaster Renault Master auf. Die beiden Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt bremsen.

Die beiden Insassen des BMW wurden im Auto eingeklemmt und mussten durch die Freiwilligen Feuerwehren Nossen, Deutschenbora und Starbach befreit werden. Die Frau und der Mann wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Ihr Fahrzeug wurde völlig zerstört.

An beiden Kleinlastern entstanden erhebliche Schäden oder ebenfalls Totalschaden. Aus allen Fahrzeugen traten große Mengen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr aufgenommen wurden. Die Autobahn war in Richtung Nossen zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von rh