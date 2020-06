Klipphausen

Ein Unfall auf der A 4 zwischen der Raststätte Dresdner Tor und der Anschlussstelle Wilsdruff hat am Samstagvormittag für Stau in Fahrtrichtung Chemnitz gesorgt. Auch die Straßen in Wilsdruff und Kesselsdorf waren verstopft, weil viele Autofahrer auf diesen Strecken dem Stau auf der Autobahn umfahren wollten.

Gegen 10 Uhr war auf der A 4 ein Renault Scenic auf der linken Fahrspur auf einen bremsenden Opel Corsa aufgefahren. Eine Person kam verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr musste ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von DNN