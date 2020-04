Heidenau

Ein Mopedfahrer hat am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg unweit der Parkstraße eine Fußgängerin angefahren. Laut Polizeiangaben war es zuvor zum Disput zwischen dem 33-Jährigen und der 62-Jährigen auf einem Feldweg gekommen. In dessen Folge fuhr der Mopedfahrer die Seniorin an.

Anschließend verschwand er und hinterließ die Frau verletzt. Polizeibeamte konnten den Täter jedoch im Rahmen ihrer Ermittlungen stellen. Dieser muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

