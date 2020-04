Meissen

Ein 25 Jahre alter Mann hat in Meißen in einem Markt eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizeidirektion Dresden war er am Montag beobachtet worden, wie er Lebensmittel in seinen Rucksack steckte. Als er das Geschäft verlassen wollte, hielt ihn die Angestellte auf.

Daraufhin bedrohte er sie mit einem Messer und flüchtete. Die Polizei konnte den Mann wenig später festnehmen. Am Dienstag sollte er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Derzeit werde geprüft, ob er am vergangenen Freitag in einem anderen Geschäft einen ähnlichen Raub begangen habe, hieß es von der Polizei.

Von dpa