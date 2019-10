Bischofswerda

Aus bisher ungeklärten Gründen hat am Samstagabend ein Multicar in Flammen gestanden. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Bischofswerda sind gegen 20.30 Uhr zu einem Firmengebäude an der Belmsdorfer Straße bestellt worden. An einer Lagerhalle stand das Multicar und brannte lichterloh. Mit einem Schnellangriff löschte man das Fahrzeug, um ein Übergreifen der Flammen auf die Halle zu verhindern.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben den Vorfall aufgenommen. Ob Brandstiftung hinter dem Fall steckt, ermittelt nun die Polizei. Brandursachenermittler werden am Sonntagvormittag den Brandort genauer begutachten.

Von mb