Müglitztal: Zug kracht in verunfallten Pkw

Müglitztal

Am Donnerstagmorgen ist eine VW-Fahrerin auf der S178 zwischen Bärenstein und Lauenstein von der Strecke abgekommen und in einem Gleisbett gelandet. Kurz darauf krachte ein Zug in das Heck des Fahrzeugs.

Kurz nach dem Ortsausgang Bärenstein kam die 52-Jährige mit ihrem VW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und landete im Gleisbett der Müglitztalbahn. Ein in diesem Augenblick ankommender Zug krachte daraufhin in das Heck des Fahrzeugs. Die VW-Fahrerin wurde dabei verletzt und kam nach einer medizinischen Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus.

Der Lokführer des Triebwagens stand unter Schock und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Nach ersten Angaben befanden sich rund 100 Schüler in der Bahn, diese blieben aber unverletzt.

Die Bundespolizei nahm die Ermittlungen vor Ort auf, dazu wurde die eingleisige Bahnstrecke bis etwa 9.30 Uhr gesperrt. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen. Auch auf der S 178 kam es zu Verkehrsbehinderungen. 

Von BW