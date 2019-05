Radeberg

Am Dienstagmorgen war der Fahrer eines Sprinters auf der Dresdener Straße aus Richtung Dresden kommend unterwegs und hatte die Absicht in Höhe der Brauerei abzubiegen. Er verpasste jedoch die Ausfahrt, stoppte und setzte zurück. Dabei übersah er einen Kradfahrer, der hinter ihm wartete. Es kam zum Zusammenstoß, infolge dessen der 39-jährige Motorradfahrer stürzte. Er verletzte sich leicht. Sachschaden entstand in Höhe von 1500 Euro.

Von PS