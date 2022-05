Motorradfahrer stürzt in Halsbrücke – schwer verletzt

Halsbrücke

Beim Sturz mit dem Motorrad auf der Bundesstraße 173 hat sich ein 43-jähriger Mann am Sonnabend schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Angaben zufolge hatte der Mann am Nachmittag zwischen Niederschöna und Hetzdorf in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Honda CBR 600 verloren. Das Motorrad schleuderte in den Straßengraben. Der schwerverletzte Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10000 Euro. Die Bundesstraße war zunächst gesperrt, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes ermitteln zur Ursache des Sturzes.

Von ttr/halk