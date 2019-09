Thiendorf

Ein 30-jähriger Kawasakifahrer ist am Sonntagnachmittag schwer gestürzt, als er einem kreuzenden Hasen auf der Straße zwischen Welxande und Stölpchen ausweichen wollte. Der Fahrer bremste und zog nach rechts, dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Von PS