Lommatzsch

Auf der Bundesstraße 6 nördlich von Lommatzsch ist am Sonntagvormittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 27-Jährige war gegen 10 Uhr mit seiner Suzuki in Richtung Riesa unterwegs, teilte die Polizei mit. Nach einer Rechtskurve kurz vor Klappendorf überholte er ein in gleicher Richtung fahrendes Motorrad. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Bundesstraße 6 war bis zum Mittag voll gesperrt.

Von ttr