Wilsdruff

Am Dienstagabend ist ein Motorradfahrer (33) bei einem Unfall auf der Staatsstraße 192 schwer verletzt worden.

Laut Polizeimeldung war der 33-Jährige mit einer BMW R21 zwischen Grumbach und Tharandt unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über die Maschine, stürzte dabei und rutschte gegen ein entgegenkommendes Auto.

Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6 000 Euro.

