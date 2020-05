Bannewitz

Beim Abbiegen auf die B 170 hat am späten Donnerstagnachmittag ein Golffahrer einen Motorradfahrer erfasst. Der Biker befuhr gerade die Bundesstraße in Richtung Dippoldiswalde, als der Autofahrer in Rundteil von Oelsa kommend auf die Straße auffuhr.

Der Motorradfahrer stürzte und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. Die B 170 war ab 17.30 Uhr gesperrt, später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN