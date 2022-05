Moritzburg

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13.35 Uhr auf der S 81 zwischen Moritzburg und Boxdorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei BMWs stießen aus bisher unbekannter Ursache frontal zusammen. Beide Fahrer verstarben noch an der Unfallstelle, eine Frau wurde schwer verletzt. Vor Ort waren Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr, die die Insassen aus ihren Fahrzeugen befreien mussten. Die Staatsstraße war bis in die späten Nachmittagsstunden gesperrt.

Von halk