Moritzburg

In Reichenberg, einem Ortsteil von Moritzburg hat sich in der Nacht zu Montag ein SUV überschlagen. Der VW Touareg war gegen 1 Uhr in der Nacht in einem Kreisverkehr auf der Dresdner Straße ins Schleudern geraten.

Der Wagen fällte zwei Lichtmasten und mehrere Verkehrsschilder, überschlug sich und blieb letztlich auf der Seite liegen. Die Feuerwehr entfernte die Frontscheibe des Autos, so dass der Fahrer hinausklettern konnte.

Ersten Angaben zufolge trug der Mann leichte Verletzungen davon. Bei ihm wurde rund 1 Promille Alkohol gemessen. Die Dresdner Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Von halk